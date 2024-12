Schauspieler gelingt als Meisterdieb der Durchbruch, nun ist er "plötzlich Papa"

TAG24 wirft für Euch einen Blick auf das TV-Programm am Sonntag, dem 15. Dezember.

Von Nadine Steinmann

Dresden - Der dritte Advent ist da. Sprich: In wenigen Tagen ist Weihnachten. Welche Filmklassiker in diesen Tagen nicht fehlen dürfen und welche neuen Streifen das Potenzial haben, die Feiertage zu verschönern, lest Ihr in unseren TV-Tipps.

Pflichttermin

Amanda (Cameron Diaz, 52) und Graham (Jude Law, 51) kommen sich näher. © RTL/Universal

Ein Klassiker, der in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen darf: Liebe braucht keine Ferien (2006) mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black. Eine klassische, aber sympathische Liebeskomödie, in der zwei Frauen ihre Häuser tauschen, um den eigenen, verkorksten Leben zu entfliehen. Manchmal braucht es nicht mehr! 15.10 Uhr, RTL

Geheimtipp

Samuel (Omar Sy, 46) liebt das Party-Leben. Das ist plötzlich vorbei, als er unerwartet auf seine Tochter trifft. © dpa/ARD Degeto/Tobis

"Ziemlich beste Freunde" bescherte Omar Sy 2011 den internationalen Durchbruch. Zuletzt begeisterte er mich als Meisterdieb in "Lupin" (hier warte ich sehnsuchtsvoll auf Staffel vier). Absolut empfehlenswert ist aber auch das gleichermaßen komische und herzzerreißende Drama Plötzlich Papa (2016) mit dem Franzosen in der Hauptrolle. Solltet Ihr Euch trotz der späten Stunde nicht entgehen lassen! 0.05 Uhr, ARD

Bloß nicht!

Horror-Filme wie "Escape Room" muss man mögen. © 2021 Columbia Pictures Industries

Ich bin absolut kein Fan von Horror-Filmen. Noch unverständlicher ist für mich allerdings, warum man sich freiwillig Escape Room 2 (2021) anschaut. Dieselben Schauspieler aus dem ersten Teil werden diesmal nicht in Chicago, sondern in New York eingesperrt. Auf diesen überhaupt nicht kreativen Erguss kann ich dementsprechend getrost verzichten. 20.15 Uhr, ProSieben

Streaming

Avery (Lindsay Lohan, 38, 2.v.l.) und Logan (Ian Harding, 38, r.) versuchen vor ihren neuen Partnern zu verheimlichen, dass sie einmal ein Paar waren. © Netflix