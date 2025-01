Sie muss töten, um zu überleben: Ballerina wird zur Waffe ausgebildet

Der erste Sonntag des neuen Jahres steht an. Unsere Redakteurin hat sich Gedanken zum TV-Programm am heutigen Sonntag gemacht.

In "Die Tribute von Panem" musste Jennifer Lawrence töten, um zu überleben. In "Red Sparrow" ist ihre Situation ähnlich: Die russische Primaballerina Dominika wird in dem 2018 verfilmten Agenten-Thriller zu einer tödlichen und manipulativen Waffe ausgebildet, um einen US-Agenten auszuspionieren. Spannend in jeder Minute.



22.55 Uhr, RTL