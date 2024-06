Finger weg! Auf diese "Sissy" solltet Ihr heute verzichten

Deutschland - Das ganze Land ist gerade im EM -Fieber, man kann sich nur schwer entziehen. Für alle, die aber so gar keine Lust auf Fußball haben, haben wir auch am Sonntag einige TV-Tipps .

Man kann die Filme für veraltet halten, aber sie sind Filmgeschichte und ebneten Romy Schneider (†43) den Weg in den Weltruhm. Alle drei "Sissi"-Filme - "Sissi" (1955), "Die junge Kaiserin" (1956), "Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957) sind am Sonntag am Stück zu sehen.



20.15, 21.55, 23.35 Uhr, HR