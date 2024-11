Diese menschlichen Litfaßsäulen könnt Ihr getrost ignorieren!

Deutschland - Wenn es draußen immer zeitiger dunkel wird, beginnt der gemütliche Fernsehabend folglich auch immer früher. Am heutigen Samstag bietet das TV-Programm einige Highlights, die Ihr nicht verpassen solltet.

Ja, ich bekomme vom kleinen Zauberlehrling und seinen Abenteuern in Hogwarts einfach nicht genug. Dass jetzt jeden Samstag wieder ein Teil der grandiosen Filmreihe läuft, kommt mir also sehr gelegen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) ist für mich ein absoluter Pflichttermin, vor allem, weil Dobby, der Hauself, darin zum ersten Mal auftritt.

Ein bisschen Sport darf an so einem Wochenende natürlich nicht fehlen. Dabei muss man ja aber nicht unbedingt auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten. Also das Nützliche mit dem Schönen verbinden: Ab auf den Heimtrainer und dabei live mitverfolgen, wie sich Dynamo Dresden im Drittliga-Spiel beim VfL Osnabrück schlägt. Kann man aber natürlich auch von der Couch aus.

14 Uhr, MDR