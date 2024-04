Im TV: Paartherapeut erkennt, wie seine eigene Ehe allmählich zerbricht

Deutschland - Ihr wollt am Wochenende ganz gemütlich vorm Fernseher chillen? Dann verrate wir Euch, wo es sich auf jeden Fall lohnt einzuschalten!

13.40 Uhr, One

Mich fasziniert diese einst mächtigste Frau seit jeher. Die Serie, die aus drei Staffeln besteht, zeigt das Leben der jungen Königin von ihrer Thronbesteigung an. Bemerkenswert dabei ist, gegen welche Widerstände sich Victoria in ihrer Zeit behaupten musste.

Vor Queen Elizabeth II. war sie die am längsten regierende Monarchin im Vereinigten Königreich: Queen Victoria (2016).

Frank Stimpel (Phil Laude) ist das, was man einen echten Alman, also einen stereotypischen Deutschen, nennt: überkorrekt, überpünktlich, besessen von Regeln. Wegen einer rassistischen Äußerung wird er an eine Brennpunktschule versetzt. Dort bekommt er es mit pädagogischen Härtefällen zu tun.

Wer Fack ju Göhte mag, wird Gefallen an Almania (ab 2021) finden.

23.40 Uhr, Das Erste