In der NBA neigt sich die reguläre Saison dem Ende zu, das Rennen um die Playoff-Plätze nimmt Fahrt auf. Während die Dallas Mavericks schon so gut wie sicher dabei sind, brauchen die Houston Rockets noch ein paar Siege (und Schützenhilfe von ihren direkten Konkurrenten). Das Duell zwischen Mavs-Alleskönner Luka Dončić und Shooting Star Jalen Green verspricht beste Basketball -Unterhaltung.

Der aktuelle Hype um den Kinofilm "Chantal im Märchenland" mit Jella Haase führt mir einmal mehr vor Augen, wie wenig ich mit der Fack-ju-Göhte-Reihe anfangen kann. Klar, über Humor lässt sich bekanntlich streiten, aber die flachen Zoten und der überstrapazierte Gossen-Slang in Fack ju Göhte 2 (2015) sind für mich humoristisch auf einem Niveau mit Achselfürzen.

In der preisgekrönten Impro-Sitcom Lass es, Larry! (Originaltitel: "Curb Your Enthusiasm") liefert "Seinfeld"-Mastermind Larry David in seiner Paraderolle als miesepetriger Mecker-Opi Comedy der Extraklasse. Nach mehr als 20 Jahren soll nun aber Schluss sein. Auf WOW sind inzwischen alle Folgen der finalen Staffel (sowie der elf vorherigen) abrufbar.



WOW