Lahm! Robert De Niro enttäuscht seine Fans

Wer sich trotz des Wetters lieber auf der Couch - statt im Garten oder Park - entspannen möchte, für den haben wir einige heiße TV-Tipps.

Von Sebastian Tangel

Dresden - Klar an diesem tollen Frühlingswochenende bleibt die Flimmerkiste bei vielen aus. Wer sich dennoch lieber auf der Couch - statt im Garten oder Park - entspannen möchte, für den haben wir einige heiße TV-Tipps. Und auch, welchen Film ihr lieber nicht sehen solltet, verraten wir Euch.



Pflichttermin

Den Zuschauern wird in Hot Shots - Die Mutter aller Filme (1991) ein irres Gag-Feuerwerk mit überraschend hoher Trefferquote geboten. Wer - so wie ich - schon aus Nostalgiegründen auf Komödien à la "Die nackte Kanone" abfährt, wird auch an dem Film mit Charlie Sheen in der Rolle des Kampfpiloten Topper Harley seine wahre Freude haben.

20.15 Uhr, RTLZwei

"Hot Shots - Die Mutter aller Filme". © 20th Century Fox, PAP Productions,

Geheimtipp

In American Sniper (2014) erzählt Clint Eastwood die (wahre) Geschichte von Chris Kyle (1974–2013), dem treffsichersten Scharfschützen (160 Tötungen) in der Historie der US Army. Auch wenn etwas weniger Pathos und Patriotismus wünschenswert gewesen wären, weiß das spannend inszenierte, mehrfach Oscar-nominierte Kriegsdrama durchaus zu gefallen.

23.40 Uhr, RTLZwei

"American Sniper". © Warner Bros.

Bloß nicht!

"Taxi Driver", "Goodfellas", "Heat" - Robert De Niro hat schon an zahlreichen Klassikern der Kinogeschichte mitgewirkt. Ein Werk, das er wahrscheinlich nur allzu gerne von seiner nahezu makellosen Filmografie streichen würde, ist The Fan (1996). In dem lahmen Psycho-Thriller verkörpert der zweifache Oscarpreisträger einen Handelsvertreter, der sich ganz und gar seiner Obsession für einen Baseball-Star (Wesley Snipes) hingibt. 20.15 Uhr, ZDFneo

"The Fan". © TriStar Pictures

Streaming

Golden-Globe-Gewinner und Augenbrauen-Phänomen Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") wird im Crime-Drama John Sugar (2024) zum gleichnamigen Privatdetektiv, der sich in ein jahrzehntealtes Netz von Lügen in der Glamour-Welt Hollywoods verstrickt. Schon lange war ich nicht mehr so gespannt auf ein neues Serienformat! Apple TV+

"John Sugar". © AppleTV +