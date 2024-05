25.05.2024 07:30 811 Vor diesem Mann fürchtet sich die Medienwelt

Was heute am Samstag, dem 25. Mai 2024, besonders sehenswert im TV ist, lest Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Damit Euer Fernsehtag am heutigen Samstag nicht zum Flop wird, habe ich für Euch meine TV-Tipps zusammengestellt. Pflichttermin Auch wenn die Bundesliga-Saison 2023/24 seit vorigem Wochenende Geschichte ist, rollt der Fußball weiter. Die große Frage, die sich an diesem Samstag stellt: Kann Bayer Leverkusen nach dem verlorenen Europa-League-Finale zumindest das Double perfekt machen? Im DFB-Pokal-Finale steht der Werkself mit dem 1. FC Kaiserslautern ein mutmaßlich leichter Gegner gegenüber. 19 Uhr, Das Erste Im Berliner Olympiastadion wird am heutigen Sonntag das DFB-Pokal-Finale ausgetragen. © imago/Nordphoto Geheimtipp Kochen mithilfe eines Tutorials haben sicherlich schon die meisten mal ausprobiert. Wenn Selena Gomez kocht, bekommt sie die Anweisungen allerdings nicht aus einem Video, sondern von einem Spitzenkoch persönlich - per Videochat. In jeder Folge kreiert die 31-jährige Schauspielerin leckere Gerichte, die sich (mal mehr, mal weniger einfach) zu Hause nachkochen lassen. 13.25 Uhr, sixx Selena Gomez (31) bereitet in ihrer Show leckere Gerichte zu. © Sixx/© 2021 WarnerMedia Direct Bloß nicht! Als ich zur Schule ging, gab es in der Pause eine große Streitfrage: Twilight oder Harry Potter? Ich war immer im Team des Zauberers. Mit den Vampiren Bella (Kristen Stewart, 34) und Edward (Robert Pattinson, 38) kann ich bis heute nichts anfangen. Viel zu kitschig war ihre Geschichte anfangs. Deshalb dürfte es nicht verwundern, dass ich mir Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht, Teil 2 (2012) nicht anschauen werde. 23.15 Uhr, Sat.1 Die Geschichte von Edward (Robert Pattinson, 38) und Bella (Kristen Stewart, 34) begeistert nicht jeden. © Sat.1/© 2012 SUMMIT ENTERTAINMENT Streaming Wenn Prominente ihre Privatsphäre schützen wollen oder in einen (medialen) Rechtsstreit verwickelt sind, ist er nicht weit: Der Star-Anwalt: Christian Schertz und die Medien (2024) geraten des Öfteren aneinander. Die Kanzlei des gefürchtetsten Presseanwalts in Deutschland, so bezeichnen ihn die Macher der Dokumentation, vertritt seit Jahren unter anderem Günther Jauch und aktuell auch Till Lindemann. Der Film zeigt, wie der Anwalt arbeitet, und gibt Einblick in seine brisantesten Fälle. ARD-Mediathek Christian Schertz (58) ist in der Medienwelt gefürchtet. © rbb/HR/Till Brönner Ich wünsche beste Unterhaltung mit dem heutigen Fernsehprogramm!

Titelfoto: rbb/HR/Till Brönner