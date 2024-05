Überraschung im TV: Für dieses Bundesliga-Spiel braucht man heute kein Abo

Fußball oder Fantasy? Am Samstag hat sich unser Redakteur ganz klar für das runde Leder entschieden! Wir haben vier Mehr-oder-weniger TV-Tipps!

Von Sebastian Tangel

Pflichtprogramm

Wer sein Geld nicht in eine kostspielige Kombination verschiedenster Bezahlsender und Streaming-Abos investiert hat, guckt in Sachen Bundesliga in die Röhre. Wenn dann doch mal ein Spiel im Free-TV gezeigt wird, ist Feiertag für finanziell verantwortungsvoll handelnde Fußball-Fans. Die Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München verspricht beste Unterhaltung.

15.30 Uhr, SAT.1

Spitzenspiel am Samstag: FC Bayern ist zu Gast in Stuttgart. © Montage: IMAGO/Sven Simon

Geheimtipp

In Der Gott des Gemetzels (2011) steckt Star-Regisseur Roman Polanski vier Hollywood-Stars (Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly, Christoph Waltz) in eine Wohnung und lässt sie als Elternpaare die Schulhofprügelei ihrer Sprösslinge debattieren. Sehr viel mehr kriegen die Zuschauer in der dialoglastigen Komödie auch nicht zu sehen. Und dennoch entfaltet sich aus dem Kammerspiel ein amüsanter Film.

21.45 Uhr, One

Ortswechsel gibt es in dem Film kaum. © BR/Constantin Film Verleih

Bloß nicht!

An den Hype um Twilight-Reihe erinnere ich mich noch gut. Aus heutiger Sicht kann ich das Brimborium, um die bleiche Bella und den noch blasseren Blutsauger Edward noch weniger nachvollziehen als damals. Dass aus Robert Pattinson nach Filmen wie Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (2011) noch ein respektabler Schauspieler wurde, gleicht einem Wunder.

23.20 Uhr, SAT.1

Twilight fällt bei unserem Redakteur heute durch. © Summit Entertainment

Streaming

Patricia Highsmiths Bestseller-Krimi "Der talentierte Mr. Ripley" wurde schon x-mal verfilmt, unter anderem mit Alain Delon und Matt Damon in den Hauptrollen. In der achtteiligen Schwarz-Weiß-Serie Ripley (2024) spielt "James Bond 007: Spectre"-Star Andrew Scott die Titelrolle des New Yorker Hochstaplers. Sowas von sehenswert!

Netflix

Die Serie kommt in Schwarz-Weiß daher. © Philippe Antonello/Netflix