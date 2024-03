Volle Frauenpower zum Sonntag: Das sind unsere heutigen TV-Tipps

Wie in einigen anderen Filmen zuvor, erleben die Zuschauer in dem Echtzeit-Thriller Eye in the Sky (2015) das moralische Dilemma des Drohnenkriegs. Darin müssen Oscar-Gewinnerin Helen Mirren und "Breaking Bad"-Star Aaron Paul als Teil einer britischen Spezialeinheit eine Entscheidung über Leben und Tod treffen. Irre spannend vom Anfang bis zum Ende.



0.35 Uhr, SWR



Foto: BR