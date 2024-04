"Wer stiehlt Mark Forster die Show?" - Das interessiert mich herzlich wenig!

Von den gefühlt 100 Filmen über den noblen Räuber aus dem Sherwood Forest ist Robin Hood - König der Diebe (1991) zweifellos derjenige, der sich am tiefsten ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Der Streifen mit Kevin Costner, Christian Slater und dem unvergessenen Alan Rickman bietet perfekte Fernsehunterhaltung zum Immer-wieder-Ansehen.

Das Oster-Programm ist traditionell prall gefüllt mit Filmklassikern. Versteckt zwischen Dirty Dancing, James Bond und Co. lauert jedoch ein geheimes Film-Fundstück: Die Frau in Gold (2015) erzählt die wahre Geschichte der jüdischen Emigrantin Maria Altmann (gespielt von Helen Mirren), die mit großer Hingabe mehrere Klimt-Gemälde zurückzubekommen versucht, die ihrer Familie in der NS-Zeit geraubt wurden.

11.50 Uhr, SWR