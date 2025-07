"Wo ist Marianne?" Wohl eher: Wen interessiert's?

Deutschland - Na, noch nichts vor am Sonntag? Wie wäre es mit ein paar gemütlichen Stunden auf der Couch? Vielleicht findet Ihr etwas in unseren TV-Tipps .

20.15 Uhr, One

Ich könnte die gleichen Hinweise geben wie oben, das wäre aber langweilig. Den aktuellen " Tatort " würde ich empfehlen, wegen der Frauen Fußball-EM gibt es aber keinen. Dafür läuft auf One der vorletzte Borowski aus dem Januar: Borowski und das hungrige Herz . Den kenne ich noch nicht.

Der Sonntagabend ist Sendeplatz für Krimis aus Europas Norden. Tolle Produktionen waren zu sehen, wie "Kommissarin Lund" oder "Die Brücke". Die dänische Serie Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle kann an diese Qualität nicht anknüpfen. Auch die aktuelle Folge "Wo ist Marianne?" ist eher behäbig als spannend.

Vor drei Wochen ist Brian Wilson 82-jährig gestorben, das legendäre Mastermind der Beach Boys. In Gedenken an ihn ist dieser Konzertfilm zu streamen, der Wilsons Auftritt beim Baloise Session-Festival in Basel 2016 zeigt. Star und Band spielen das Beach-Boys-Album "Pet Sounds" und weitere Hits.

Arte Mediathek

Viel Spaß beim Einschalten!