Kuriose Fragen beim Hochbeet-Befüllen: "Würde ich einen guten Kompost abgeben?"

Jürgen kommt beim Hochbeet-Befüllen auf einen eher absurden Gedanken: "Wenn ich da dran denke, da könnte man jemanden verbuddeln."

"Wenn ich mal sterbe, dann will ich da rein", witzelt Jürgen. "Manche wollen unter einen Baum und ich will in den Kompost, damit ich meinen Nachkommen noch was Gutes tue", erklärt er belustigt seiner Ehefrau Marion.

Auf die Frage, ob er einen guten Kompost abgeben würde, antwortet die sichtlich belustigte Marion: "Für Kakteen würd's reichen."

Obwohl es sich das ein oder andere Mal in die Haare kriegt und neckt, halte das Paar zusammen. "Ich find schon, wir sind 'n' gutes Team, auch wenn es mal rappelt", findet Marion. Unter der Erde will sie ihren Mann so schnell also nicht sehen.