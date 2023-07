US-Influencerin Christine Tran Ferguson trauert um ihren Sohn (†15 Monate)!

Schrecklicher Verlust: US-Bloggerin Christine Tran Ferguson muss Abschied von ihrem Sohn Asher (†15 Monate) nehmen. © Montage: Screenshot/Instagram/tourdelust

Rund 530.000 Menschen folgen der Blogger-Mama bei Instagram, wo die US-Amerikanerin in der Vergangenheit Tag für Tag Einblicke in ihr glückliches Familienleben mit Ehemann Ryan und Söhnchen Asher in New York City gab und ihre Fans mit süßen Schnappschüssen ihres Sprösslings begeisterte.



Jetzt müssen die jungen Eltern voller Trauer Abschied von ihrem geliebten Baby nehmen, wie die Influencerin ihrer Community schweren Herzens mitteilte.

Neben zahlreichen Fotos und Videos, die den Knirps freudig lachend, spielend und krabbelnd zeigen, widmete Christine ihrem verstorbenen Sohn auf ihrem Kanal rührende und zugleich herzzerreißende Worte.

"Heute wärst du 15 Monate alt geworden, mein kleiner Engel. Mama und Papa lieben dich so sehr, du hast uns so viel Freude bereitet und unsere Familie komplett gemacht. Du bist der klügste und glücklichste kleine Junge, den ich je gekannt habe."

Sie werde das "Warum" niemals verstehen, fuhr die New Yorkerin fort: "Nichts ergibt einen Sinn, ich stehe immer noch unter Schock, ich möchte einfach nur aus diesem unvorstellbaren Albtraum aufwachen. Dich zu verlieren, ist die schwerste Erfahrung, die Mama und Papa jemals ertragen mussten."