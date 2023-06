"Traumhaus oder Luftschloss?": Ingrid und Edward kämpfen mit ihrem neuen Bahnhof

Ballenstedt/Köln - Den Traum vom Eigenheim haben viele Menschen. Bis dieser erfüllt ist, muss einiges an Geld und Arbeit investiert werden. In der neuen VOX-Sendung "Traumhaus oder Luftschloss?" zeigen unter anderem zwei Niederländer in Ballenstedt (Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt) den Kampf mit ihrem renovierungsbedürftigen Bahnhof.