YouTuberin Kayla Shyx spricht über sexuellen Übergriff im Hotel

Hamburg - Die YouTuberin , Sängerin und Schauspielerin Kayla Shyx (22) hat in der neuesten Folge der NDR-Talkshow "deep und deutlich" über ihre Zeit als Kinderstar und einen Übergriff im Hotel gesprochen.

Kayla Shyx (22) ist vielen vor allem als YouTuberin bekannt. © Screenshot/YouTube/Kayla Shyx

Aufgewachsen ist die erfolgreiche YouTuberin - und inzwischen auch Sängerin - bei einer alleinerziehenden Mutter, die immer mehrere Jobs gehabt habe, um ihren Kindern mehr ermöglichen zu können, als sie selbst hatte.

"Mit zehn hatte ich das Gefühl [...], meine Mutter entlasten zu müssen, obwohl sie sich nicht ein Mal beschwert hat. Sie hat versucht, uns von allem abzuschirmen", so Kayla Shyx im Gespräch mit Aminata Belli (32) und Michel Abdollahi (43). Ihr Vater hingegen habe die ganze Familie mit seinen Geldproblemen belastet.

Um an Geld zu kommen, habe sie einfach nach Kinder-Castings gegoogelt und so ihre ersten Shows mit zehn Jahren im Friedrichstadtpalast in Berlin gespielt.

Mit 14 Jahren übernahm sie dann ihre erste Fernsehrolle in der KiKA-Sendung "Mädchen-WG". Damals fing auch ihre Social-Media-Karriere an, damit Fans der Sendung ihr folgen können, legte Kayla sich ein Instagram-Profil an.

Über ihre Zeit als Kinderstar habe sie geteilte Meinungen. "Es hatten viele - auch Lehrer - Vorurteile, nur weil ich im Fernsehen war." Zudem sei sie aufgrund ihrer Aktivität in den sozialen Medien vorverurteilt wurden.

"Ich hatte nicht so viele Freunde in der Schule und Angst, soziale Kontakte einzugehen", so die 22-Jährige.