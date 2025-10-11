18 Meter langer Wal am Himmel: Drachenfestival in Renningen gestartet

Renningen - Am Samstag und Sonntag steigt im Renninger Stadtteil Malmsheim (Landkreis Böblingen ) wieder das große Drachenfest - diesmal zum 30. Jubiläum.

Riesige Drachen können am Wochenende in Malmsheim bestaunt werden. Der Auftakt fand am Samstagmittag statt. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Auf dem Flugplatz in Malmsheim werden die bunten Drachen in die Lüfte gejagt. Diese können mitgebracht oder vor Ort erworben werden, wie die Veranstalter, der Sportfliegerclub, mitteilte.

Das 30. Drachenfest in Malmsheim findet an beiden Wochenendtagen statt. Am Samstagabend (19.30 Uhr) erwartet die Gäste ein Nachtflug-Programm, das mit einem Feuerwerk endet. Am Folgetag startet das Fest bereits um 10 Uhr.

Die Drachenvorführungen werden zudem moderiert, damit die Gäste interessante Details über die fliegenden Kunstwerke erfahren können.

Auch kommen Kinder nicht zu kurz. Neben einem spektakulären Blick in den Himmel erwartet diese auch ein Karussell sowie Trampoline zum Austoben.

"Freuen Sie sich auf Vorführungen mit Einleiner- und Lenkdrachen, Unterhaltung und Spaß für Kinder", fasst es der Veranstalter zusammen.