Angst um "Dü-di-de-dü": Europa-Park plant Euro-Mir-Neubau - Verschwindet jetzt der Kult-Song?

"Legendär", "Kult", "Hymne des Dreiländerecks": So beschreiben Fans den Soundtrack einer Achterbahn. Bald soll die Attraktion ersetzt werden.

Von Valentin Gensch Rust/Freiburg - "Legendär", "Kult", "Hymne des Dreiländerecks": So beschreiben Millionen von Fans den Soundtrack der "Euro-Mir"-Achterbahn im Europa-Park in Rust. Bald soll die Attraktion jedoch ersetzt werden. Könnte mit dem geplanten Neubau auch der bekannte Ohrwurm verschwinden?

Benjamin Klug (52, l.) und Christian Steiger (52) sind die Komponisten und Produzenten des Soundtracks der Achterbahn "Euro-Mir". © Philipp von Ditfurth/dpa Komponiert haben ihn zwei Männer, die mit Musik im Grunde fast nichts mehr am Hut haben. Die Freiburger Benjamin Klug und Christian Steiger (beide 52) arbeiten heute in der Softwarebranche. 1997 erschufen sie den Titel, der sich über Generationen in Millionen Köpfen europaweit festgesetzt hat: "Dü-di-de-dü" - so kann man das musikalische Motiv am ehesten in Worte fassen. "Ein Pizzicato-Sample, das so ein bisschen klingt wie eine angezupfte Geige", sagt Komponist Klug. Der Park arbeitet nach eigenen Angaben an einer Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Der Weltraum bleibt also in Rust, die Leute lieben die Thematisierung. Bleibt auch der Song oder wenigstens der "Dü-di-de-dü"-Sound? Baden-Württemberg Tausende fordern Frieden bei Ostermärschen im Südwesten "Hierzu können wir derzeit noch nichts sagen", teilt eine Sprecherin des Parks knapp mit und ergänzt: "Wir wissen aber, dass der Song einen Kultstatus weit über den Europa-Park hinaus hat, und freuen uns darüber."

Das beliebte Fahrgeschäft "Euro-Mir" hat nach 30 Jahren ausgedient. © Patrick Seeger/dpa

40 bis 50 Millionen Mal gestreamt

Die Männer, Anfang 20, produzierten damals ohnehin hobbymäßig Musik. Klug brachte das musikalische Know-how und Wissen aus der Tontechnik mit, Steiger war in der Freiburger Clubszene aktiv und wusste, welche Sounds die Leute zum Tanzen brachten. Maximal einen halben Tag hat es gedauert, das Motiv, die Hook des Songs "Dü-di-de-dü" zu finden. "Das sind letztendlich maximal einfache Tonfolgen", beschreibt Klug, "aber das macht es natürlich so eingängig." Christian Steiger schätzt, dass über die Jahre der Song 40 bis 50 Millionen Mal über die bekannten Streamingplattformen wie Spotify oder Apple Music abgespielt worden ist. Dazu kommen bei TikTok oder Instagram Millionen Video-Aufrufe, in denen Ausschnitte des Lieds verwendet werden. Steiger selbst postete kürzlich ein Reel bei Instagram mit den Worten: "Du hast vor 30 Jahren einfach einen Track komponiert … und plötzlich ist er für Millionen ein Stück Kindheit." Der Clip brachte es zuletzt auf rund drei Millionen Aufrufe und ging viral. Fast 30 Jahre nach Eröffnung der Achterbahn werden die bunten Züge in diesem Jahr die letzten Runden drehen. Der Europa-Park hat unlängst angekündigt, die Bahn zu ersetzen. Das russische Weltraumthema hat dann ausgedient.

Hoffnung für den Verbleib des Songs