Cyberangriff auf Uni-Kliniken: Wie viele Patientendaten wurden geklaut?

Ulm/Freiburg/Heidelberg/Tübingen - Nach einem massiven Cyberangriff auf vier Uni-Kliniken in Baden-Württemberg hat der dabei attackierte externe Dienstleister Unimed sein Bedauern ausgedrückt.

Die Angreifer konnten abgewehrt werden. Doch zuvor konnten sie Tausende Daten klauen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Man nehme den Vorfall sehr ernst und sei sich möglicher Auswirkungen auf Kunden und Patienten bewusst, teilte das Unternehmen mit Sitz im Saarland mit.

Schon kurz nach der Attacke Mitte April sei der Unimed-Abrechnungsservice wieder uneingeschränkt arbeitsfähig gewesen. Ob es einen Erpressungsversuch seitens der Hacker gegeben hatte, sagte der Sprecher nicht.

Man gehe davon aus, dass die Angreifer eigentlich die komplette Verschlüsselung des Systems vorhatten. Das habe nicht verwirklicht werden können.

Bevor die Angreifer abgewehrt werden konnten, seien die Daten jedoch abgeflossen. Betroffen sind Angaben eines Unimed-Sprechers zufolge ausschließlich Privatpatienten und Selbstzahler.