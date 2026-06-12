Aus Fahrendem Auto: Softair-Schüsse auf Menschen abgefeuert

Bruchsal - Unbekannte haben in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen.

Mit einer Softair-Waffe wurden zwei Passanten getroffen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Ein 70-Jähriger wurde von den Kugeln am Rücken und ein 13-Jähriger am Oberarm getroffen. Letzterer wurde leicht verletzt. Es habe sich nach ersten Erkenntnissen nicht um gezielte Schüsse gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Motiv sei bislang unklar. Die beiden Opfer kannten sich nicht und seien zufällig getroffen worden.

Das Fahrzeug, das als weiße Limousine mit schrägem Heck beschrieben wurde, war zudem mit überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs.

Es seien mehrere Schüsse von einem Insassen des Fahrzeugs abgegeben worden.