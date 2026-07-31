Jugendlicher wird von Bootsschraube verletzt, Begleiter wird beim Anblick bewusstlos

Konstanz - Ein Motorbootfahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Stand-up-Paddel-Fahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Jugendliche wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Motorboot erfasste den Jugendlichen in dem Konstanzer Rheinstrandbad. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Gegen 14.15 Uhr übersah ein Motorbootfahrer im Konstanzer Rheinstrandbads aufgrund Unachtsamkeit und dem erhöhten Schiffsverkehr auf dem Rhein den Jugendlichen, teilt die Polizei mit. Der Jugendliche stürzte ins Wasser und wurde durch die Schiffsschraube am Bein und Fuß verletzt.

Der Jugendliche trug eine Schwimmweste, die vermutlich "Schlimmeres verhinderte", da er nur seitlich am Motorboot vorbeigezogen wurde und nicht unters Boot geriet.

Der Bademeister beobachtete die Situation und brachte den Jugendlichen an Land. Zunächst wurde er vom Bademeister und später von einem Rettungswagen versorgt und in eine Klinik eingeliefert. Die Verletzungen mussten später genäht werden.

Ein Begleiter des Jugendlichen wurde bei dem Anblick der Verletzungen des Jugendlichen bewusstlos und musste ebenfalls behandelt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.