Autofahrerin nimmt Rentner auf Roller die Vorfahrt: Mann fackelt nicht lange

Salem (Bodenseekreis) - Nachdem sie ihm die Vorfahrt genommen haben soll und er gestürzt war, soll ein 80 Jahre alter Rollerfahrer die Autofahrerin im Bodenseekreis verfolgt und angegriffen haben.

Nachdem die junge Frau dem Rentner die Vorfahr genommen und einen Unfall verursacht hatte, nahm der 80-Jährige die Verfolgung auf. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Senior war laut Polizei auf seinem Roller in Salem zu einer Einmündung gefahren, wo ihm die 22-jährige Frau die Vorfahrt genommen haben soll. Er sei daraufhin auf die Straße gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Die Frau habe nach dem Unfall nicht angehalten, sondern sei weitergefahren. Daraufhin habe der 80-Jährige sie verfolgt und kurz darauf zur Rede gestellt.

Schließlich sei es zum Streit gekommen, der von einem Zeugen gefilmt wurde. Mit Hilfe des Videos konnte der 80-Jährige kurz darauf ermittelt werden.