Babyleiche aus Klinik verschwunden: War es ein tragisches Versehen?

Böblingen - Nach dem Verschwinden einer Babyleiche aus einem Kühlraum im Krankenhaus von Böblingen versucht die Polizei nun zu klären, wie genau die sterblichen Überreste dort abhandenkommen konnten. Sie wurden laut Polizei mehrere Tage später in einer Wäscherei entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich in Böblingen nahe Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa

Man versuche, die genauen Umstände des Vorfalls zu klären, sagte ein Polizeisprecher. Der Zugang zu dem Kühlraum sei nicht unbegrenzt, man werde deswegen zunächst die berechtigten Personen befragen.

Zudem sei Gegenstand der Ermittlungen, wann genau die Wäsche abgeholt worden sei und von wem genau. Die Ermittlungen richteten sich derzeit aber nicht gegen konkrete Personen, so der Sprecher.

Die Polizei hält nach derzeitigem Ermittlungsstand ein tragisches Versehen für wahrscheinlich. Man gehe davon aus, dass der Leichnam von Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen worden sei, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittlungen gingen aber in alle Richtungen.