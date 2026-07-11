Triebwerke ausgefallen: Kleinflugzeug stürzt kurz vor Baden Airpark ab

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Großalarm am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Nach einem Triebwerksausfall stürzte eine Propellermaschine am Freitagabend ins Feld. Der Pilot blieb unverletzt.

Von Franka Wolf

Rheinmünster (Baden-Württemberg) - Großalarm am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Nach einem Triebwerksausfall ist eine Propellermaschine am Freitagabend in ein angrenzendes Feld gestürzt. Der Pilot hatte einen Schutzengel.

Bei der Maschine waren die Triebwerke ausgefallen.
Bei der Maschine waren die Triebwerke ausgefallen.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 21 Uhr musste das Flugzeug kurz vor der Start- und Landebahn des Baden Airpark plötzlich eine Notlandung hinlegen.

Innerhalb weniger Minuten eilten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus dem gesamten Landkreis Rastatt zur Unglücksstelle.

Der Pilot konnte die Maschine nach der Bruchlandung selbständig verlassen und blieb unverletzt.

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Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg mitteilte, war ein Triebwerksausfall die Ursache für die missglückte Landung. Durch den plötzlichen Leistungsverlust gelang es dem Piloten nicht mehr, die Start- und Landebahn des Flughafens zu erreichen.

Der Flugbetrieb am Baden Airpark musste nach dem Unfall zeitweise eingestellt werden. Während des Einsatzes waren keine Starts und Landungen möglich.

Das Kleinflugzeug stürzte vor dem Außenzaun der Landebahn in ein angrenzendes Feld.
Das Kleinflugzeug stürzte vor dem Außenzaun der Landebahn in ein angrenzendes Feld.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

An dem Flugzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

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