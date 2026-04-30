Betrunkener schläft im Gleisbett: Zugverkehr angehalten

Freiburg - Ein 19‑Jähriger ist im Gleisbett des Hauptbahnhofs Freiburg eingeschlafen und hat den Zugverkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht.

Der junge Mann (19) legte mit seiner Aktion den Bahnverkehr lahm. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Bahnmitarbeiter alarmierten die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann am Mittwochabend schlafend zwischen den Gleisen 5 und 6, sperrten den Bereich kurzzeitig und holten ihn unverletzt aus dem Gleisbett, wie die Bundespolizei mitteilte.

Anschließend brachten sie den 19-Jährigen auf das Revier.