Blütenpracht im Südwesten: Landesgartenschau hat mehr als nur Pflanzen zu bieten
Von Anika von Greve-Dierfeld
Ellwangen - Bunt, fröhlich, idyllisch und abwechslungsreich - in knapp zehn Tagen, am 24. April, startet die Landesgartenschau (LGS) in Ellwangen unter dem Motto "Lust am Wandel" und "Wie wollen wir leben".
Die Highlights
Die Gestalter der Schau haben ein 26 Hektar großes Naherholungsgebiet nahe der Innenstadt geschaffen. Die LGS dauert bis zum 4. Oktober.
Für die Schau wurde die Jagst renaturiert. Nun ist der Fluss wieder zugänglich für die Menschen und fließt in Kurven durch das Landesgartenschaugelände.
Außerdem wurden drei neue Parkanlagen angelegt. Während sich im Brückenpark Kinder und Jugendliche unter anderem auf einem Skaterplatz austoben können, sich im Stadtpark die meisten Restaurants und viele Pavillons befinden, ist der Auenpark in erster Linie der Natur gewidmet.
Schaugärten wurden angelegt, man kann auf einen Aussichtsturm klettern und auf einem Steg die Umgebung beobachten. Ein Kinderspielplatz und ein Biergarten gibt es aber auch.
Außerhalb des Geländes aber dennoch Teil der Gartenschau ist auch die Installation "Gaia" des britischen Künstlers Luke Jerram in der evangelischen Stadtkirche. Im Kirchenschiff schwebt dann zwischen 8. Mai und 19. Juni eine überdimensionale Abbildung der Erde.
Öffnungszeiten und Anreise
Das Gelände ist zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Bei Abendveranstaltungen ändern sich die Öffnungszeiten für den Zugang zu den Events. Das Gelände kann aber überall und zu jeder Zeit über die vorhandenen Drehkreuze verlassen werden. Die Ein- und Ausgänge sind barrierefrei.
Die Anreise ist gut mit dem ÖPNV möglich. Der Bahnhof Ellwangen ist nur ein paar Gehminuten entfernt vom Gartenschaugelände, ebenso wie eine Station vorher die Haltestelle Schrezheim. An beiden Stationen können auch Tickets gekauft werden.
Radlerinnen und Radler können auf dem Kocher-Jagst-Radweg "anradeln" und ihr Fahrrad auf einem großen Stellplatz etwa 100 Meter entfernt vom Haupteingang parken.
Wer mit dem Auto kommt, fährt am besten auf den Großparkplatz in Neunheim und lässt sich dann mit dem Shuttlebus zum Gelände bringen - für sechs Euro Tagesparkgebühr inklusive Shuttle.
Busse parken auf einem eigenen Parkplatz in der Nähe des Eingangs.
Veranstaltungen und Preise
Weit über 2000 Veranstaltungen sind angesetzt, wie die Veranstalter mitteilen. Konzerte, Lesungen, Infoveranstaltungen für Jung und Alt und vieles mehr ist geplant. Thementage sind dem Klimawandel gewidmet, Ernährungsfragen, Fitness oder der Ausbildung in sogenannten grünen Berufen.
Wer gerne Musik hört oder macht, ist zum Beispiel beim Kinder- und Jugendchortag gut aufgehoben, kann Jazzfrühstücke besuchen, ein Orgel- oder Flöten- oder Gitarrenkonzert anhören und vieles mehr.
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kostet der Eintritt gar nichts. Erwachsene zahlen 24,90 Euro und mit Ermäßigung sogar nur knapp 20 Euro. Eine Gruppenkarte kostet 22,90 Euro pro Person. Auch Tageskarten für zwei aufeinanderfolgende Tage können erstanden werden - Kostenpunkt 32,90 Euro.
Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist dabei jeweils inklusive.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa