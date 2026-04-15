15.04.2026 09:52 Blütenpracht im Südwesten: Landesgartenschau hat mehr als nur Pflanzen zu bieten

Vom Stadtstrand bis zum Jazzfrühstück: Die Landesgartenschau Ellwangen bietet Highlights für Naturfans, Familien und Musikliebhaber – Die Infos im Überblick.

Von Anika von Greve-Dierfeld Ellwangen - Bunt, fröhlich, idyllisch und abwechslungsreich - in knapp zehn Tagen, am 24. April, startet die Landesgartenschau (LGS) in Ellwangen unter dem Motto "Lust am Wandel" und "Wie wollen wir leben".

Die Highlights

In Nordrhein-Westfalen (Neuss) öffnet die Landesgartenschau am Donnerstag (16. April), im Südwesten werden noch die letzten Beete für den Start in knapp zehn Tagen gerichtet. © Federico Gambarini/dpa Die Gestalter der Schau haben ein 26 Hektar großes Naherholungsgebiet nahe der Innenstadt geschaffen. Die LGS dauert bis zum 4. Oktober. Für die Schau wurde die Jagst renaturiert. Nun ist der Fluss wieder zugänglich für die Menschen und fließt in Kurven durch das Landesgartenschaugelände. Außerdem wurden drei neue Parkanlagen angelegt. Während sich im Brückenpark Kinder und Jugendliche unter anderem auf einem Skaterplatz austoben können, sich im Stadtpark die meisten Restaurants und viele Pavillons befinden, ist der Auenpark in erster Linie der Natur gewidmet. Baden-Württemberg Autofahrerin nimmt Rentner auf Roller die Vorfahrt: Mann fackelt nicht lange Schaugärten wurden angelegt, man kann auf einen Aussichtsturm klettern und auf einem Steg die Umgebung beobachten. Ein Kinderspielplatz und ein Biergarten gibt es aber auch. Außerhalb des Geländes aber dennoch Teil der Gartenschau ist auch die Installation "Gaia" des britischen Künstlers Luke Jerram in der evangelischen Stadtkirche. Im Kirchenschiff schwebt dann zwischen 8. Mai und 19. Juni eine überdimensionale Abbildung der Erde.

Öffnungszeiten und Anreise

Das Gelände ist zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Bei Abendveranstaltungen ändern sich die Öffnungszeiten für den Zugang zu den Events. Das Gelände kann aber überall und zu jeder Zeit über die vorhandenen Drehkreuze verlassen werden. Die Ein- und Ausgänge sind barrierefrei. Die Anreise ist gut mit dem ÖPNV möglich. Der Bahnhof Ellwangen ist nur ein paar Gehminuten entfernt vom Gartenschaugelände, ebenso wie eine Station vorher die Haltestelle Schrezheim. An beiden Stationen können auch Tickets gekauft werden. Radlerinnen und Radler können auf dem Kocher-Jagst-Radweg "anradeln" und ihr Fahrrad auf einem großen Stellplatz etwa 100 Meter entfernt vom Haupteingang parken. Wer mit dem Auto kommt, fährt am besten auf den Großparkplatz in Neunheim und lässt sich dann mit dem Shuttlebus zum Gelände bringen - für sechs Euro Tagesparkgebühr inklusive Shuttle. Busse parken auf einem eigenen Parkplatz in der Nähe des Eingangs.

Auf dem Gelände in Ellwangen gibt es nicht nur Blumen zu bestaunen, auch zahlreiche Veranstaltungen sind geplant. © Felix Kästle/dpa

Veranstaltungen und Preise