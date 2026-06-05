Dreiste Friedhofs-Mafia plündert Gemeinde: Sogar die historische Friedhofsglocke wurde geklaut!
Von Stefanie Jäckel
Edingen-Neckarhausen - Diebe ohne jede Scham: Im Rhein-Neckar-Kreis treibt eine skrupellose Metalldiebstahl-Bande ihr Unwesen und macht selbst vor den Toten keinen Halt. Jetzt klauten die Täter mitten in der Nacht eine tonnenschwere Glocke direkt aus dem Kirchturm einer Friedhofskapelle.
Die Täter gingen extrem professionell vor: Sie bauten zunächst nachts den Klöppel aus und ließen die massive Glocke dann über das Schrägdach herunter. Mehrere Dachziegel gingen dabei zu Bruch.
Die Polizei schätzt das Gewicht der Glocke auf mehr als 100 Kilogramm und geht von mehreren Tätern aus.
Wie hoch der reine Materialwert ist, kann Bürgermeister Florian König (37) nicht sagen: "Wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit auseinandergesetzt, dass jemand so viel kriminelle Energie aufwendet, eine Glocke vom Turm zu holen. Weil einfach der Aufwand zum Ertrag in keinem Verhältnis steht."
Der ideelle Wert für den Ort ist jedoch unbezahlbar: Die Glocke überstand zwei Weltkriege und wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts gegossen.
Es war nicht der erste Vorfall in der kleinen Gemeinde
Der fiese Glocken-Klau ist kein Einzelfall, sondern Teil eines riesigen Problems. Laut Landeskriminalamt wurden allein im vergangenen Jahr 130 Metalldiebstähle in Baden-Württemberg gemeldet – Gesamtschaden: knapp 700.000 Euro! Nur ein Drittel der Taten wird aufgeklärt.
Die 14.000-Einwohner-Gemeinde wurde in den vergangenen Wochen gleich dreimal Opfer der kriminellen Metalldiebe:
Auf dem Friedhof im Ortsteil Neckarhausen brachen Diebe eine lebensgroße Frauenskulptur aus Bronze aus der Verankerung.
Kurz darauf deckten die Täter das Dach des Freizeitbades sowie einer Mehrzweckhalle ab, um Kupferplatten, Rohre und Teile des Blitzableiters zu stehlen. Schaden hier: über 20.000 Euro!
"Das ist ein professionelles, hoch destruktives Vorgehen von Kriminellen, die auf Schaden keine Rücksicht nehmen", so der Rathauschef.
Trotz des Schocks gibt die Gemeinde nicht auf. Ein Glockenbauer wurde bereits kontaktiert, denn für die Bürger gehört das Läuten bei Beerdigungen fest zum Glauben dazu.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod