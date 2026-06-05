Dreiste Friedhofs-Mafia plündert Gemeinde: Sogar die historische Friedhofsglocke wurde geklaut!

Edingen-Neckarhausen - Diebe ohne jede Scham: Im Rhein-Neckar-Kreis treibt eine skrupellose Metalldiebstahl-Bande ihr Unwesen und macht selbst vor den Toten keinen Halt. Jetzt klauten die Täter mitten in der Nacht eine tonnenschwere Glocke direkt aus dem Kirchturm einer Friedhofskapelle.

Dort, wo einst die Glocke war, ist es jetzt leer. © picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Die Täter gingen extrem professionell vor: Sie bauten zunächst nachts den Klöppel aus und ließen die massive Glocke dann über das Schrägdach herunter. Mehrere Dachziegel gingen dabei zu Bruch.

Die Polizei schätzt das Gewicht der Glocke auf mehr als 100 Kilogramm und geht von mehreren Tätern aus.

Wie hoch der reine Materialwert ist, kann Bürgermeister Florian König (37) nicht sagen: "Wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit auseinandergesetzt, dass jemand so viel kriminelle Energie aufwendet, eine Glocke vom Turm zu holen. Weil einfach der Aufwand zum Ertrag in keinem Verhältnis steht."

Der ideelle Wert für den Ort ist jedoch unbezahlbar: Die Glocke überstand zwei Weltkriege und wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts gegossen.