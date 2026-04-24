Ebbe in der Schwarzenbach-Talsperre: So leer war sie zuletzt vor fast 30 Jahren

Forbach - So leer hat man die hundertjährige Schwarzenbach-Talsperre bei Forbach (Landkreis Rastatt) erst dreimal gesehen: Nach 1935, 1952 und 1997 wird sie aktuell vollständig entleert, damit unter anderem an der Staumauer gearbeitet werden kann, wie der Energieversorger EnBW erklärt.

Die Schwarzenbach-Talsperre wird aktuell vollständig entleert, damit unter anderem an der Staumauer gearbeitet werden. © Uli Deck/dpa

Die Talsperre liefert als Oberbecken Wasser für ein Pumpspeicherkraftwerk. Sie fasst den Angaben nach 14 Millionen Kubikmeter Wasser. Diese Menge passt in 5600 Olympia-Schwimmbecken mit einer Bahnlänge von 50 Metern.

Bis Oktober sollen laut EnBW Verschlussvorrichtungen an der Staumauer erneuert, Beton- und Metallteile instand gesetzt und neue Strukturen im Uferbereich geschaffen werden, die Fischen dienen sollen. Parallel dazu baut der Karlsruher Konzern im Berg nebenan an einem Tunnelsystem für ein neues Pumpspeicherkraftwerk.

Bei Pumpspeicherkraftwerken wird Wasser aus einem Oberbecken - in Forbach die Talsperre - durch Rohre zu einem Unterbecken geleitet, vorbei an einer Turbine. Diese treibt einen Generator an, der Strom erzeugt.

Das Betreten des Seeufers und der entleerten Talsperre ist untersagt. "Wir befürchten, dass Personen im stark aufgeweichten, teils mehrere Meter tiefen Schlamm einsinken könnten", erklärte eine EnBW-Sprecherin. "An verschiedenen Treppen und Zugängen haben wir daher Bauzäune angebracht." Zudem wiesen Warnschilder rund um den See auf die Gefahren hin.