Er hielt den Amokfahrer von Mannheim auf: Taxifahrer Afzal erhält Medaille
Von Catharina Zelt, Stefanie Järkel
Mannheim - Taxifahrer Muhammad Afzal (48) hat im März des vergangenen Jahres den Amokfahrer von Mannheim gestoppt - und ist dafür mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.
"Auch wenn Sie kein Held sein wollen, so sind Sie doch einer geworden", sagte Innenminister Manuel Hagel (38) bei der Verleihung in Mannheim. Der CDU-Politiker führte weiter aus: "Das ist der Geist, den wir in diesem Land so dringend brauchen."
Afzal, der mit seiner Frau und seinen vier Töchtern gekommen war, zeigte sich bei der Verleihung zurückhaltend. Er bedankte sich bei der Stadt und dem Bundesland. "Diese Bescheidenheit, diese Bodenständigkeit ist genau das, was unseren Preisträger auszeichnet", machte Hagel deutlich.
Der 48-Jährige stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. Dieser schoss laut Landgericht Mannheim mit einer Schreckschusswaffe sogar gegen die beschädigte Windschutzscheibe, um Afzal einzuschüchtern, und flüchtete. Kurz darauf fasste die Polizei den Mann.
"Ihr Handeln war nicht nur mutig, es war von unschätzbarem Wert und hat ganz konkret Menschenleben gerettet", sagte der Innenminister an Afzal gerichtet bei der Verleihung in Mannheim . Er habe sich dem Täter in den Weg gestellt und mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt entsprechend blockiert, nachdem der Täter selbst in eine Sackgasse gefahren war. "Sie taten all das in dem Wissen, dass Sie sich selbst dabei in größte Lebensgefahr begeben."
Bei Amokfahrt in Mannheim wurden zwei Menschen getötet und 14 verletzt
Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (60. CDU) und Hagel sprachen auch den Anschlag am Rande des Christopher Street Day in Berlin an.
Als der Termin für die Verleihung vereinbart worden sei, habe niemand wissen können, dass nur wenige Tage zuvor ein ähnlicher Anschlag mit einem Auto begangen werden würde. "Ich wünsche mir, auch an einem Tag wie heute, dass wir wieder mehr nach dem Suchen, was uns verbindet, als nach dem, was uns trennt", so Hagels Wunsch.
Die Rettungsmedaille kann nach Angaben des Innenministeriums an Menschen verliehen werden, die unter besonders schwierigen, mit Gefahr für das eigene Leben verbundenen Umständen andere aus entsprechender Lebensgefahr gerettet haben.
Nach früheren Angaben des Ministeriums wird die Ehrung rund fünfmal im Jahr verliehen.
Bei der Amokfahrt am 3. März 2025 wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt.
Der Täter, ein damals 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, fuhr mit seinem Auto gezielt mehrere Passanten in der Fußgängerzone an. Das Landgericht Mannheim verurteilte ihn unter anderem wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und ordnete außerdem die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa