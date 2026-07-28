Er hielt den Amokfahrer von Mannheim auf: Taxifahrer Afzal erhält Medaille

Mannheim - Taxifahrer Muhammad Afzal (48) hat im März des vergangenen Jahres den Amokfahrer von Mannheim gestoppt - und ist dafür mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Taxifahrer Muhammad Afzal (48) wurde mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. © Uwe Anspach/dpa

"Auch wenn Sie kein Held sein wollen, so sind Sie doch einer geworden", sagte Innenminister Manuel Hagel (38) bei der Verleihung in Mannheim. Der CDU-Politiker führte weiter aus: "Das ist der Geist, den wir in diesem Land so dringend brauchen."

Afzal, der mit seiner Frau und seinen vier Töchtern gekommen war, zeigte sich bei der Verleihung zurückhaltend. Er bedankte sich bei der Stadt und dem Bundesland. "Diese Bescheidenheit, diese Bodenständigkeit ist genau das, was unseren Preisträger auszeichnet", machte Hagel deutlich.

Der 48-Jährige stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. Dieser schoss laut Landgericht Mannheim mit einer Schreckschusswaffe sogar gegen die beschädigte Windschutzscheibe, um Afzal einzuschüchtern, und flüchtete. Kurz darauf fasste die Polizei den Mann.

"Ihr Handeln war nicht nur mutig, es war von unschätzbarem Wert und hat ganz konkret Menschenleben gerettet", sagte der Innenminister an Afzal gerichtet bei der Verleihung in Mannheim . Er habe sich dem Täter in den Weg gestellt und mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt entsprechend blockiert, nachdem der Täter selbst in eine Sackgasse gefahren war. "Sie taten all das in dem Wissen, dass Sie sich selbst dabei in größte Lebensgefahr begeben."