Hunderte gewaltbereit: Diese Extremisten bedrohen das Land am stärksten

Stuttgart - Hybride Angriffe aus dem Ausland, wachsende extremistische Szenen, mehr Gewalt, Radikalisierung über soziale Medien und gezielte Desinformation: Der neue Verfassungsschutzbericht schlägt Alarm.

Manuel Hagel (38, CDU) will auf die aktuellen kritischen Zahlen aufmerksam machen. © Christoph Schmidt/dpa

Die Bedrohungen für den Staat würden immer vielfältiger und komplexer - von Drohnenüberflügen über Infrastruktur bis hin zu Desinformationskampagnen.

Innenminister Manuel Hagel (38, CDU) sprach bei der Vorstellung des Berichts von zusammengerechnet 20.430 Extremisten in Baden-Württemberg - das sei "eine große Kreisstadt an Extremisten". Davon seien 1680 gewaltbereit. "Die Gefährdungslage ist praktisch in jedem Jahr hoch und steigert sich in allen Phänomenbereichen", sagte die Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube.

Besonders alarmiert zeigt sich der Verfassungsschutz über hybride Bedrohungen. Dazu zählen Sabotage, Spionage, Cyberangriffe und gezielte Desinformation. Nach Angaben des Innenministeriums setzt Russland weiterhin auf "Low-Level-Agenten", auch "Wegwerf-Agenten", um die Demokratie zu destabilisieren.

Die Wirtschaftsspionage bleibt nach Einschätzung der Behörde eine der größten Gefahren. Baden-Württemberg sei wegen seiner starken Industrie, Forschungseinrichtungen und Rüstungsunternehmen ein bevorzugtes Ziel ausländischer Nachrichtendienste - insbesondere aus Russland und China.