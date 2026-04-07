Erdbeerfans im Südwesten aufgepasst: Wann und wo es die ersten Früchte der Saison gibt

Bruchsal - Gute Nachrichten für alle Erdbeerfans: Mitte April rechnen Experten mit dem Beginn der Erdbeersaison im Südwesten .

Bereits Mitte April konnten im vergangenen Jahr die ersten Erdbeeren aus Oberkirch genossen werden. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Wir rechnen um den 20. April mit ersten nennenswerten Mengen", sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). "Bis jetzt spricht nichts gegen eine gute Qualität, aber diese hängt von der Witterung ab."

Die früheste Region sei dabei Oberkirch im Ortenaukreis. "Hier gibt es erfahrungsgemäß die ersten Erdbeeren."

Die Preise zum Saisonbeginn lassen sich laut VSSE und der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft noch nicht abschätzen. Diese hingen sowohl vom Wetter als auch von Angebot und Nachfrage ab, sagt Schumacher.

Die Erdbeerpflanzen im Hochtunnel stehen laut Schumacher gerade in der Blüte. Das Wachstum verlangsame sich infolge der niedrigen Temperaturen und wenigen Sonnenstunden, sagt der Experte.

Zuletzt gab es auch noch Frost in den Nächten, wodurch Erdbeerblüten Schäden erlitten haben könnten. Wenn der Frostschutz, unter anderem mit einer Vliesabdeckung, gut funktioniere, dann hätten die niedrigen Temperaturen keine negativen Auswirkungen auf die Menge der Erdbeeren, sagt Schumacher.