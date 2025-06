10.06.2025 16:11 "Erdbeermond" erstrahlt über dem Ländle: Lasst Euch dieses Himmels-Spektakel nicht entgehen

Spektakel am Nachthimmel! Am Dienstag und am Mittwochabend zeigt sich über Deutschland ein sogenannter Erdbeermond.

Von Aleksandra Bakmaz Heidelberg - Mit dem Junivollmond zeigt sich am Dienstag und am Mittwochabend über Deutschland ein sogenannter Erdbeermond am Nachthimmel. Der Mond steht zurzeit besonders tief am Himmel und erscheint dadurch größer. © Patrick Pleul/dpa Etwa ab 22.30 Uhr sei er im Südwesten sichtbar, erklärte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Wer also heute oder spätestens morgen draußen sitzt, sollte den Blick gen Ost richten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte es heute Abend aber teils bewölkt bleiben, morgen gehen die Meteorologen von einem klaren Nachthimmel aus. Der Juni-Vollmund werde nicht wegen der möglichen Färbung als "Erdbeermond" bezeichnet, die durch Partikel in der Atmosphäre zustande komme, erklärte die Expertin. Der Begriff stamme ursprünglich aus dem nordamerikanischen Kulturraum. Die indigene Bevölkerung habe die Vollmonde nach Ereignissen im Jahresverlauf benannt – im Juni sei dies die Erdbeerernte. Seit rund zehn Jahren hätten sich diese Monatsnamen auch hierzulande verbreitet. Einen rötlichen Vollmond könne man auch in anderen Monaten sehen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa