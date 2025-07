31.07.2025 14:27 Vater setzt Kind in falschen Zug: Mädchen aus Paris strandet an deutschem Bahnhof

Ein zehnjähriges Mädchen aus Paris ist versehentlich in einem Zug in Richtung Stuttgart gelandet - eigentlich wollte die 10-Jährige in das französische Metz.

Von Johanna Baumann

Kehl - Ein zehnjähriges Mädchen (10) aus Paris ist am Mittwoch versehentlich in einem Zug nach Baden-Württemberg gelandet. Alles in Kürze Zehnjähriges Mädchen aus Paris landet im falschen Zug.

Vater setzt Tochter in TGV nach Stuttgart.

Mädchen wird in Kehl von Zugbegleiterin entdeckt.

Polizei nimmt Mädchen in Obhut und informiert Vater.

Onkel holt Mädchen später in Kehl ab. Mehr anzeigen Es kam zu einer Verwechslung. Das Mädchen saß im falschen TGV. (Symbolbild) © Philippe Huguen/AFP/dpa Statt wie geplant zu ihren Großeltern ins französische Metz zu fahren, setzte der Vater das Kind in den TGV in Richtung Stuttgart. Laut Polizeiangaben fiel die alleinreisende Zehnjährige bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl einer Zugbegleiterin auf. Polizeibeamte nahmen die senegalesische Staatsangehörige in Obhut und informierten den Vater. Baden-Württemberg Naturspektakel über dem Bodensee: Gigantische Wasserröhre ragt in den Himmel Baden-Württemberg Vater überfährt Neugeborenes in Babyschale - Tochter stirbt Etwas später konnte das Mädchen von seinem Onkel aus Straßburg abgeholt werden. Über den Zustand des Kindes machte die Polizei keine Auskunft. Auch unklar ist bislang, wie es zu der Zugverwechslung am Pariser Bahnhof kam.

Titelfoto: Philippe Huguen/AFP/dpa