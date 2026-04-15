Erste Erdbeeren aus dem Ländle: Alles zu Preisen und Geschmack zum Saisonstart

Haslach im Kinzigtal/ Bruchsal - Die ersten heimischen Erdbeeren aus Baden-Württemberg sind reif. Obsthöfe im Süden des Landes zeigen auf Instagram schon ihre frühen roten Exemplare.

Die ersten roten Früchte werden in wenigen Tagen zum Kauf angeboten. © Silas Stein/dpa

Ein Inhaber des Obsthofs Schätzle, Jonathan Schätzle, verriet der Deutschen Presse-Agentur, dass der Hof im Kinzigtal Ende der Woche mit dem Verkauf der regionalen Erdbeeren beginnen werde.

Was die Erdbeeren genau kosten werden, lässt sich bisher nicht sagen. Angaben des Obsthof Schätzle zufolge sollen die ersten 500-Gramm-Schalen voll Erdbeeren für 5 bis 5,50 Euro in den Verkauf gehen.

Auch laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) lassen sich die Preise noch nicht sicher abschätzen. Diese hingen sowohl vom Wetter als auch von Angebot und Nachfrage ab, sagte Simon Schumacher, Geschäftsführer des VSSE.

Er gehe aber davon aus, dass es keine großen Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr gebe.

Die ersten reifen Erdbeeren wachsen wie der Spargel in warmen Folientunneln. Diese können laut Schumacher den Start der Erdbeersaison stark nach vorne ziehen.