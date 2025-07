07.07.2025 21:51 Evakuierung nach Bombenfund in Ettlingen

In einem Baugebiet in Ettlingen haben Experten eine Fliegerbombe gefunden. Nun werden die Häuser in der Nähe evakuiert.

Von Julian Weber Ettlingen - In einem Baugebiet in Ettlingen nahe Karlsruhe ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Alles in Kürze Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ettlingen gefunden

1500 Menschen müssen evakuiert werden

Evakuierungsradius beträgt 400 Meter

Kampfmittelräumdienst entschärft die Bombe am Abend

Betroffene sollen auf mehrstündige Abwesenheit einrichten Mehr anzeigen Vertreter der Polizeibehörde räumen die Sperrzone. © Tim Müller / EinsatzReport24 Die Bombe müsse an einen geeigneten Ort zur Entschärfung gebracht werden, teilte die Ettlinger Stadtverwaltung mit. Dazu müssten in einem Radius von 400 Metern Teile einer Wohnsiedlung und eines Wohngebiets evakuiert werden. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet. Laut einer Sprecherin der Stadt sind 1500 Menschen von der Evakuierung betroffen. Wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren könnten, sei zunächst nicht abzusehen. Die Stadt riet, zu Freunden und Verwandten auszuweichen. Für alle Betroffenen, die das nicht tun könnten, seien zwei Anlaufstellen und ein Shuttle-Bus eingerichtet worden. Die Menschen sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten - und unter anderem notwendige Medikamente einpacken. Für die betroffenen Anwohner wurden Shuttlebusse organisiert. © Tim Müller / EinsatzReport24 Der Kampfmittelräumdienst soll die Bombe nach Angaben der Polizei noch am Abend entschärfen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bombe war nach Angaben der Stadt am frühen Nachmittag bei Sondierungen gefunden worden. Ettlingen liegt südlich vom Karlsruhe.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24