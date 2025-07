Muschel-Invasion im Bodensee: Wie kann das Problem gelöst werden?

Langenargen - Der Bodensee ist zwar mehr als 200 Meter tief, doch Forscher wissen ziemlich genau, was sie am Seegrund erwartet: massenhaft Quagga-Muscheln.

Alles in Kürze

Eine weitere massive Ausbreitung kann offenbar nur noch auf natürliche Art verhindert werden. © Felix Kästle/dpa

Die invasive Art bevölkert seit 2016 in so einem Tempo das Binnengewässer, dass die Anrainerländer nun sogar dringenden Handlungsbedarf sehen.

Eingeschleppt wurden die etwa vier Zentimeter langen Muscheln Experten nach vor rund zehn Jahren aus dem Schwarzmeerraum durch Boote, an denen sie sich festgesetzt hatten.

Seitdem breiten sie sich nach Angaben der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg rapide aus. Etwa 4000 Muscheln siedeln sich Schätzungen nach pro Quadratmeter an - das bringt enorme Probleme mit sich.

Zum einen machen sie laut Forschungsstelle den Bodensee nährstoffärmer, was dann über die Nahrungskette bei den Fischen durchschlägt. Zum anderen verstopften die dicht an dicht sitzenden Muscheln Rohre und Wasserleitungen, durch die Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt werden.

Auch Anker und Schiffsrümpfe sind befallen und müssen immer wieder gereinigt werden.

Die spitzen Muschelteile, die an die Strände gespült werden, sind zudem nicht ungefährlich für Touristen und andere Badegäste am See. Diese können sich daran schneiden.