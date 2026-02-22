Fastnacht-Nachspiel: Darum feiern ein paar Narren einfach weiter

Weil am Rhein/Sulzburg - Für die meisten Narren im Südwesten ist die Fastnacht zwar schon vorbei, für ein paar Tausend Hästräger in Südbaden an der Grenze zur Schweiz ist aber noch nicht Schluss.

Nach dem Aschermittwoch ist mancherorts noch nicht Schluss. Wie in jedem Jahr steht die Bauernfastnacht an. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Traditionell feiern die dortigen Zünfte am Wochenende nach Aschermittwoch die sogenannte Bauernfastnacht - etwa mit Umzügen und anderen närrischen Veranstaltungen.

In Kommunen wie Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die "Buurefasnet" (auch: "Burefastnet") ein fester Termin im Narrenfahrplan.

In den Orten an der deutsch-schweizerischen Grenze richtet man sich nach einem älteren Kalender. So wird erst nach dem Aschermittwoch richtig gefeiert – und die Narren sind im Vergleich zu anderen Regionen später dran.

Wer immer noch nicht genug hat, kann am Montag in der Schweiz weiterfeiern. Dort startet dann auch die Basler Fasnacht. Das traditionsreiche Ereignis zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Stadt am Rhein.