Zehn Kinder und Jugendliche greifen 45-Jährigen an!

Ostfildern - Ein 45-jähriger Mann ist in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen, Baden-Württemberg ) von einer Gruppe Kinder und Jugendlicher geschlagen und getreten worden.

Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolfoto) © dpa | Markus Lenhardt

Nach Polizeiangaben sollen die rund zehn teils polizeibekannten Minderjährigen zunächst vor dem Büro des Opfers randaliert und gegen die Schaufensterscheibe gespuckt und geschlagen haben. Trotz mehrfacher Aufforderung hörten sie demnach erst auf, als der Mann vor das Geschäft trat.

Die Gruppe flüchtete, wurde jedoch von dem 45-Jährigen bis in eine an der Haltestelle wartende Stadtbahn verfolgt. Dort hielt er einen der Beteiligten fest, wie es weiter hieß. Daraufhin griffen ihn mehrere Jugendliche laut Polizei mit Schlägen und Tritten an, sodass er den Jungen wieder losließ.