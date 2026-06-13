Feuer in Gefängniszelle gelegt: Häftling erleidet schwere Verbrennungen

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Ein Häftling hat am Freitagabend ein Feuer in seiner Gefängniszelle in der JVA Karlsruhe gelegt. Er erlitt schwere Verbrennungen.

Von Marcel Gnauck

Karlsruhe - Bei einem Brand in einem Karlsruher Gefängnis ist ein Häftling am Freitagabend schwer verletzt worden.

Ein Häftling hatte in seiner Zelle in der JVA Karlsruhe einen Brand gelegt.
Ein Häftling hatte in seiner Zelle in der JVA Karlsruhe einen Brand gelegt.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Mann hatte das Feuer am Freitag gegen 23.30 Uhr in seiner Zelle selbst gelegt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuerwehrleute löschten zusammen mit Justizbeamten die Flammen, bevor diese auf andere Gebäudebereiche übergreifen konnten. Evakuieren mussten sie das Gefängnis nicht.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei rückte in der Nacht zur JVA Karlsruhe an.
Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei rückte in der Nacht zur JVA Karlsruhe an.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Verletzte erlitt durch das Feuer schwere Verbrennungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Der Zellentrakt musste ausgelüftet werden, um ihn vom Rauch zu befreien.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24

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