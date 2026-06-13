Feuer in Gefängniszelle gelegt: Häftling erleidet schwere Verbrennungen

Karlsruhe - Bei einem Brand in einem Karlsruher Gefängnis ist ein Häftling am Freitagabend schwer verletzt worden.

Ein Häftling hatte in seiner Zelle in der JVA Karlsruhe einen Brand gelegt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Mann hatte das Feuer am Freitag gegen 23.30 Uhr in seiner Zelle selbst gelegt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuerwehrleute löschten zusammen mit Justizbeamten die Flammen, bevor diese auf andere Gebäudebereiche übergreifen konnten. Evakuieren mussten sie das Gefängnis nicht.