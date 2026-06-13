Feuer in Gefängniszelle gelegt: Häftling erleidet schwere Verbrennungen
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Von Marcel Gnauck
Karlsruhe - Bei einem Brand in einem Karlsruher Gefängnis ist ein Häftling am Freitagabend schwer verletzt worden.
Der Mann hatte das Feuer am Freitag gegen 23.30 Uhr in seiner Zelle selbst gelegt, wie ein Polizeisprecher sagte.
Feuerwehrleute löschten zusammen mit Justizbeamten die Flammen, bevor diese auf andere Gebäudebereiche übergreifen konnten. Evakuieren mussten sie das Gefängnis nicht.
Der Verletzte erlitt durch das Feuer schwere Verbrennungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Der Zellentrakt musste ausgelüftet werden, um ihn vom Rauch zu befreien.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24