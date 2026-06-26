26.06.2026 14:33 Flächenbrand auf der Schwäbischen Alb: Feuerwehr im Einsatz

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Unbekannte Ursache, lodernde Flammen: Auf der Schwäbischen Alb brennt eine große Wiese. Wie die Feuerwehr den Brand eindämmt.

Von Tatjana Bojic Herbrechtingen - Unbekannte Ursache, lodernde Flammen: Auf der Schwäbischen Alb brennt eine große Wiese. Die Fläche ist aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. © Markus Brandhuber/dpa Die Feuerwehr ist zur Bekämpfung eines Flächenbrandes in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) im Einsatz. Laut Polizei brennt eine Fläche in der Größe von einem Hektar im Eselsburger Tal nahe der Spitzbubenhöhle. Die Löscharbeiten dauern an.

Titelfoto: Markus Brandhuber/dpa