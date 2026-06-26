Flächenbrand auf der Schwäbischen Alb: Feuerwehr im Einsatz
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Von Tatjana Bojic
Herbrechtingen - Unbekannte Ursache, lodernde Flammen: Auf der Schwäbischen Alb brennt eine große Wiese.
Die Feuerwehr ist zur Bekämpfung eines Flächenbrandes in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) im Einsatz.
Laut Polizei brennt eine Fläche in der Größe von einem Hektar im Eselsburger Tal nahe der Spitzbubenhöhle. Die Löscharbeiten dauern an.
Titelfoto: Markus Brandhuber/dpa