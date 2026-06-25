Bis zu 100.000 Euro Strafe: Stuttgart verbietet Wasserentnahme aus Bächen und Seen

Stuttgart - Wegen Hitze, Trockenheit und Niedrigwasser verbietet die Landeshauptstadt Stuttgart die Entnahme von Wasser aus Bächen, Seen und Flüssen.

Aus Bächen, wie dem Körsch in Stuttgart, darf kein Wasser mehr entnommen werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Verbot gilt von Samstag bis einschließlich 31. August und kann bei andauernder Trockenheit verlängert werden, wie die Stadt mitteilte.

Das Verbot umfasse alle Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs - so dürfe kein Wasser mehr für den privaten Gebrauch geschöpft oder abgepumpt werden. Bei Missachtung ist demnach mit Geldbußen von bis zu 100.000 Euro zu rechnen.

Auch kleinste Wasserentnahmen haben laut Andreas Neft, Leiter des Amts für Umweltschutz, erhebliche Auswirkungen auf die Bäche.