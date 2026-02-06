Flughafen auf Wachstumskurs: Bodensee-Airport startet mit 15 Reisezielen in die neue Saison

Friedrichshafen - Mehr als eine Viertelmillion Passagiere starteten oder landeten im vergangenen Jahr am Bodensee-Airport, wie der Flughafen in Friedrichshafen bilanzierte. Das seien rund zehn Prozent mehr gewesen als 2024.

Der Flugbetrieb in Friedrichshafen nahm zu. (Archivfoto) © Felix Kästle/dpa

Auch der Flugbetrieb nahm demnach zu: Rund 30.000 Starts und Landungen bedeuten ein Plus von 9 Prozent. Dazu zählten neben Linien- und Charterflügen auch Sonderflüge etwa für Sportteams, Ambulanz- und Trainingsflüge sowie der Messeverkehr.

Der Flughafen sieht sich damit wieder auf Wachstumskurs. Ordentlich geschwächelt hatte der Bodensee-Airport, nachdem die Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt weggefallen war.

Seit Januar 2026 ist die Bodenseeregion wieder besser an Großstädte angebunden. "Gespräche über einen Ersatz für die entfallene Verbindung laufen derzeit mit mehreren Airlines", teilte Geschäftsführer Detlef Schäfer mit.

Es starten wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Zum Einsatz kommt nun eine 78-sitzige Maschine der deutschen Airline Avanti Air. Eine Anbindung an einen großen Umsteigeflughafen bleibe strategisch wichtig, so Schäfer weiter.