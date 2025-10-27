Fünf Autos in Flammen! Feuer kurz davor, auch Schützenverein abzufackeln

Bruchsal - Gleich mehrere Feuer haben am Sonntagabend für mächtig Betrieb bei den Einsatzkräften in Bruchsal ( Baden-Württemberg ) gesorgt. Unter anderem fackelten fünf Autos bei einem Schützenverein ab.

Gleich fünf Autos brannten nieder. © Tim Müller / EinsatzReport24

Die Wagen waren am Restaurant vom Schützenverein Heidelsheim geparkt. Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand informiert.



"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen fünf geparkte Autos in Flammen", teilte der Pressesprecher der Bruchsaler Feuerwehr mit. Der Brand drohte gar, auf den Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes überzugreifen.

Per Drehleiter konnten die Kameraden die Flammen noch rechtzeitig zurückdrängen.



"Noch während der laufenden Löscharbeiten wurde ein weiteres Feuer im Bereich des Klärwerks Heidelsheim gemeldet", so der Sprecher. Zwei Holzstapel standen in Flammen. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus - sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz, um nach möglichen Verdächtigen zu suchen.