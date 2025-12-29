Känguru taucht plötzlich auf Straße auf: Dann knallt es

Aalen (Baden-Württemberg) - Kuriose Begegnung auf offener Straße: Einen gefährlichen Ausflug hat ein aus einem Zirkus ausgebüxtes Känguru am Samstag in Aalen gemacht.

Plötzlich tauchte das Känguru auf der Straße auf. © onw-images / Jason Tschepljakow

Am Ende seiner Reise wurde das Tier von einem Auto erwischt und leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Vor dem Unfall hatten mehrere Verkehrsteilnehmer ab 20.40 Uhr berichtet, ein Känguru gesichtet zu haben, zunächst im Bereich der Bischof-Fischer-Straße.

Dann von einem 21-jährigen Audi-Fahrer im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Rombacher Straße, wo es schließlich erfasst wurde.

Das Tier wurde nach dem Unfall vom Besitzer eingefangen.