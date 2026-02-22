Mehrere Stromausfälle im Südwesten: Das sind die Gründe
Von Tizian Gerbing
Tübingen/Aichhalden - Ein Feuer in einem Transformatorenhaus hat in Tübingen Teile der Altstadt zeitweise ohne Strom gelassen. Betroffen war unter anderem auch die Feuerwache, wie die Stadt Tübingen mitteilte.
Das Transformatorenhaus in der Herrenberger Straße war demnach in Brand geraten. Inzwischen sei die Stromversorgung in weiten Teilen aber wiederhergestellt.
Die Stadtwerke arbeiten nun daran, die letzten der betroffenen Haushalte vor allem rund um das Transformatorenhaus nach und nach wieder ans Netz zu bringen.
Auch in Aichhalden (Kreis Rottweil) kam es in der Nacht nach Angaben von Netze BW zu einer Stromstörung. Laut der Störungsseite von Netze BW ist im Bereich des Kernerwegs seit 0.28 Uhr der Strom ausgefallen.
Fachleute suchen nach der Ursache und ein Bagger soll die betroffene Stelle freilegen, wie der "Schwarzwälder Bote" berichtete. Die Behebung der Störung soll noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Größerer Stromausfall im Schwarzwald-Baar-Kreis
Auch in weiten Teilen des Schwarzwald-Baar-Kreises ist der Strom ausgefallen. Für den Landkreis wurde eine Gefahreninformation herausgegeben, wie es auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hieß.
Laut einem Sprecher des Energieversorgers EnBW war ein Anlagenfehler im Umspannwerk Villingen der Auslöser. Der genaue technische Fehler müsse noch analysiert werden.
Von menschlichem Versagen gehe man derzeit nicht aus. Das Lagezentrum des baden-württembergischen Innenministeriums hatte früh informiert, dass es keine Anzeichen für einen Anschlag gebe.
Der Stromausfall habe von 13.25 Uhr bis 14.17 Uhr gedauert, sagte der EnBW-Sprecher. Das sei eher ungewöhnlich lang für einen Stromausfall. Zur Zahl der betroffenen Haushalte machte er zunächst keine Angaben.
Erstmeldung: 15.20 Uhr, aktualisiert um 16.05 Uhr.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa