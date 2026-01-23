AfD plakatiert zu früh: Stadt Pforzheim hängt Wahlplakate wieder ab

Pforzheim - Die AfD hat in Pforzheim Plakate für die Landtagswahl in Baden-Württemberg zu früh aufgehängt – und die Stadt hat sie daraufhin wieder entfernt. Es sei um 20 Plakate an zehn Standorten gegangen, sagte ein Stadtsprecher.

Die Stadt Pforzheim entfernte Wahlplakate der AfD - sie waren zu früh befestigt worden. © Bernd Weißbrod/dpa

Man habe die Verantwortlichen zwar schon am Donnerstagabend gebeten, die Plakate selbst wieder abzunehmen. Nun aber habe die Stadt das übernommen, wie es hieß. Die Plakate würden "sicher verwahrt". Ob die Stadt ein Bußgeld verhängt, werde noch geprüft.

"Uns ist bekannt, dass es im Zusammenhang mit einzelnen Plakaten zu Unklarheiten bezüglich des zulässigen Zeitpunkts gekommen ist", sagte dazu Diana Zimmer, Vorsitzende AfD im Kreisverband Pforzheim/Enzkreis.

Grund dafür sei ein Missverständnis bezüglich des Datums gewesen im ehrenamtlich organisierten Wahlkampf.