Bleibende Erinnerung an Sieg: Grüne lassen sich Wahlkampf-Symbol tätowieren

Bei der Grünen-Wahlparty in Stuttgart hat ein Tätowierer unter anderem Wahlkampf-Helfer tätowiert. Wie kam es zu den kleinen Brezel-Tattoos auf den Oberarmen?

Von Stefanie Järkel

Stuttgart - Die kleinen Brezel-Tattoos auf den Oberarmen sind zierlich: Bei der Grünen-Wahlparty in Stuttgart hat ein Tätowierer unter anderem Wahlkampf-Helfer nach dem Sieg der Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg tätowiert.

Für manche Beteiligte gab es am Wahlabend eine bleibende Erinnerung auf dem Oberarm.  © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir haben im Team gesagt, dass wir uns ein Brezel-Tattoo stechen lassen, wenn der Wahlkampf erfolgreich ist", sagte Wahlkampf-Helferin Svenja. "Und wir haben gesagt, er war sehr erfolgreich."

Ihre Kollegin Frieda Fiedler erzählte, bei jedem Termin hätten Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) und das Team Butterbrezeln angeboten bekommen. Die Brezel sei damit letztlich zum Wahlkampf-Symbol geworden.

Zu ihrem Tattoo sagte sie: "Das wird mich immer an unseren Wahlsieg heute Abend erinnern - und an Brezeln."

Ein Tätowierer mit dem Künstlernamen Happy Tears tätowierte bei der Wahlparty der Partei Bündnis 90/Die Grünen.  © Bernd Weißbrod/dpa
Die zierliche Brezel soll die Wahlkampf-Helfer an den großen Erfolg bei der Landtagswahl erinnern.  © Bernd Weißbrod/dpa

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag gewonnen. Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten sie laut vorläufigem Endergebnis knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte.

Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.

