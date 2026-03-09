Bleibende Erinnerung an Sieg: Grüne lassen sich Wahlkampf-Symbol tätowieren

Stuttgart - Die kleinen Brezel-Tattoos auf den Oberarmen sind zierlich: Bei der Grünen -Wahlparty in Stuttgart hat ein Tätowierer unter anderem Wahlkampf-Helfer nach dem Sieg der Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg tätowiert.

Für manche Beteiligte gab es am Wahlabend eine bleibende Erinnerung auf dem Oberarm. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir haben im Team gesagt, dass wir uns ein Brezel-Tattoo stechen lassen, wenn der Wahlkampf erfolgreich ist", sagte Wahlkampf-Helferin Svenja. "Und wir haben gesagt, er war sehr erfolgreich."

Ihre Kollegin Frieda Fiedler erzählte, bei jedem Termin hätten Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) und das Team Butterbrezeln angeboten bekommen. Die Brezel sei damit letztlich zum Wahlkampf-Symbol geworden.

Zu ihrem Tattoo sagte sie: "Das wird mich immer an unseren Wahlsieg heute Abend erinnern - und an Brezeln."