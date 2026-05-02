Grüne verzichten aus Sparsamkeit auf zwei Posten im Landtag

Stuttgart - Die Grünen von Cem Özdemir (60) wollen im Zuge der Regierungsbildung zwei ihnen eigentlich zustehende Posten einsparen. Er werde sein Versprechen einlösen, dass man eher sparsam unterwegs sein werde, sagte Özdemir vor einer Kreisvorsitzendentagung der Partei in Stuttgart.

Cem Özdemir (60, Grüne) dürfte bald neuer MP von Baden-Württemberg sein. © Stefan Puchner/dpa

Der 60-Jährige, der voraussichtlich am 13. Mai zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wird, hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Landesregierung verkleinern zu wollen.

Özdemir zufolge würde den Grünen ein zweiter stellvertretender Parlamentspräsident zustehen. "Das werden wir nicht einlösen", sagte er. Zudem wolle man einen seiner Partei zustehenden Staatssekretärsposten im Bauministerium nicht ausfüllen. Auch werde man Beauftragte weitgehend abschaffen und deren Aufgaben an Staatssekretäre abgeben, so Özdemir.

Grüne und CDU hatten sich am Donnerstag nach längeren Verhandlungen auf eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition geeinigt. Beide Parteien informieren am Samstag ihre Parteigremien über die Ergebnisse der Verhandlungen.

Bei den Grünen findet ein Treffen der Kreisvorstände statt, die CDU veranstaltet eine Funktions- und Mandatsträgerkonferenz.

Am kommenden Samstag planen beide Parteien außerdem Parteitage, die den Koalitionsvertrag dann offiziell bestätigen sollen.