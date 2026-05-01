Acht Wochen nach Wahl: Grün-Schwarz einigt sich auf Koalitionsvertrag

Stuttgart - Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl haben sich Grüne und CDU in Baden-Württemberg auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.

Cem Özdemir (60, l., Grüne) und Manuel Hagel (37, r., CDU) gaben nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen am Donnerstagabend ein Statement ab. © Bernd Weißbrod/dpa

Das erklärten Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir (60) und CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) in Stuttgart. Es handle sich nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, so Özdemir. Zu den Inhalten sagte er, dass ein starker Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und Klimaschutz kein Gegensatz seien.

An diesem Wochenende sollen Parteigremien über die Inhalte des Koalitionsvertrags beraten - dieser soll dann nächste Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Özdemir soll am 13. Mai im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

In einer Woche sollen die Vorhaben auf Parteitagen besprochen werden. Die Aufteilung der Ministerien zwischen den beiden Parteien ist schon geklärt. Wichtige Personalien kamen noch nicht ans Licht - etwa, ob CDU-Chef Manuel Hagel Innenminister wird.

Über inhaltliche Vorhaben der künftigen grün-schwarzen Landesregierung wurde zunächst nichts bekannt. Beide Parteien hatten aber bereits in ihrem Sondierungspapier ungewöhnlich viel Konkretes festgehalten.