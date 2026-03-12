Nach Landtagswahl: Das raten Verhandlungsexperten Özdemir

Stuttgart - Um mit der CDU in konstruktive Gespräche über eine Regierungszusammenarbeit zu kommen, sollte Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) aus Sicht eines Verhandlungsexperten möglichst zurückhaltend auftreten.

Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) wird Baden-Württembergs Landesvater. © Marijan Murat/dpa

"Es ist jetzt für Özdemir als zukünftigen Landesvater wichtig, dass er die Union nicht öffentlich belehrt, sondern ihr mit öffentlichem Respekt gegenübertritt", sagt Thorsten Hofmann von der Quadriga Hochschule in Berlin. Das sei auch psychologisch wichtig.

Hofmann ist Lehrbeauftragter für wirtschaftliches und politisches Verhandlungsmanagement, ehemals war er Ermittler des Bundeskriminalamtes.

Der Experte sagte, Özdemirs Reaktion auf die CDU-Überlegungen zur Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten seien dafür eher nicht hilfreich gewesen. Özdemir hatte die CDU-Überlegungen als "Quatsch" bezeichnet und davon gesprochen, dass man erwachsene Politik machen wolle. "Das kann man auch ein bisschen diplomatischer ansprechen", sagte Hofmann.

Markus Voeth, Professor für Betriebswirtschaft an der Universität Hohenheim und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Verhandlungsforschung, rät dazu, dass Özdemir und CDU-Chef Manuel Hagel (37) nun zunächst ihr persönliches Verhältnis kitten. "Wenn Herr Hagel und Herr Özdemir wieder miteinander vertrauensvoll agieren können, dann wird jeder auch seine Partei dazu bringen können, sachorientiert zusammenzuarbeiten."